Export bloemen en planten gestagneerd door kou

De Nederlandse export van bloemen en planten is afgelopen kwartaal nipt gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Volgens brancheorganisatie VGB was sprake van een veelbelovende januarimaand, maar daarna liep de afzet terug. Door het koude weer viel vooral de verkoop van tuinplanten in maart erg tegen.

Omdat het voorjaar als het ware uitbleef, hadden veel mensen in Europa geen zin om al planten te kopen voor de tuin. De bloemenafzet heeft daarvan wel gedeeltelijk geprofiteerd en ging afgelopen maand juist omhoog. Naast de vraaguitval door de kou vielen feestdagen ongelukkig voor de exporteurs. Valentijnsdag en Chinees Nieuwjaar vielen vrijwel gelijk.

Uiteindelijk kwam de totale omzet van de branche 1 procent hoger uit dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarmee zit de export van Nederlandse bloemen en planten al zestien kwartalen op rij in de lift. De VGB rekent erop dat de groei voorlopig doorzet. De branche hoopt voor heel dit jaar op een bescheiden plus na het recordjaar 2017. Of dat lukt is wel erg afhankelijk van valutaschommelingen, aldus de VGB.