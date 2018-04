Lage suikerprijs remt moederbedrijf Primark

Associated British Foods heeft de winst in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar zien afnemen. Dat was vooral te wijten aan de suikertak van het voedings- en winkelbedrijf, die te lijden had onder de lagere suikerprijzen in Europa en verlies leed. Bij alle andere onderdelen, waaronder kledingwinkel Primark, ging de winst wel omhoog.

Bij Primark dikte de omzet op jaarbasis met 8 procent aan tot 3,5 miljard pond (4 miljard euro), geholpen door een uitbreiding van het aantal winkels. In de komende maanden opent Primark nog negen nieuwe winkels, waaronder een in Tilburg. De aangepaste operationele winst steeg met 6 procent.

De omzet van heel AB Foods kwam uit op 7,4 miljard pond, een stijging van 2 procent. De nettowinst ging omlaag van 646 miljoen pond in de eerste zes maanden van het boekjaar 2016/2017, naar 491 miljoen pond dit boekjaar.

Voor de rest van het jaar verwacht AB Foods dat de winst bij Primark verder omhoog gaat omdat de marges verbeterd zijn. Ook alle andere takken, met uitzondering van de suikertak, dragen bij aan de verwachte verbetering van omzet en winst.