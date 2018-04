Northrop Grumman ziet toekomst rooskleurig in

Defensieconcern Northrop Grumman heeft zijn winstdoelstellingen voor het jaar verhoogd. De producent van onder meer de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone schoot in het eerste kwartaal uit de startblokken en profiteerde ook van een belastingverlaging.

De opbrengsten gingen van 6,4 miljard naar 6,7 miljard dollar. Vooral de luchtvaarttak deed het met een omzetstijging van 10 procent goed. Dat kwam onder meer door goede verkopen van de F-35, in Nederland beter bekend als de Joint Strike Fighter. Bij dat grote project is Northrop Grumman samen met nog een reeks andere bedrijven betrokken.

De naar omzet gemeten een stuk kleinere technologietak bracht juist wat minder geld in het laatje. De nettowinst steeg met 14 procent tot 739 miljoen dollar. Northrop Grumman rekent voor dit jaar nu op een winst per aandeel van 15,40 tot 15,65 dollar. Dat was eerder nog 15 tot 15,25 dollar. De omzetverwachting bleef stabiel op 27 miljard dollar.