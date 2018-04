Verhuizing bedrijf binnen EU online te regelen

Ondernemingen moeten gemakkelijker binnen de EU kunnen verhuizen naar een ander land, nieuwe vestigingen elders opzetten of fuseren met een buitenlands bedrijf. Daarom komen er standaard digitale procedures voor, stelt de Europese Commissie voor.

Volgens EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) weerhouden administratief gedoe en kosten ondernemers ervan over de grens te kijken naar zakelijke mogelijkheden. Door de onlineprocedure hoeft een bedrijf bij verhuizingen of fusies niet steeds informatie te sturen naar verschillende autoriteiten, of zich persoonlijk aan een loket te melden in een ander land.

In het wetsvoorstel worden maatregelen ingebouwd om te voorkomen dat bedrijven elders een fictief bedrijf opzetten, bijvoorbeeld om belasting te ontduiken of arbeidsrecht te omzeilen. Een onafhankelijke expert moet bij grotere bedrijven bijvoorbeeld vastleggen in welk land de economische hoofdactiviteiten liggen en waar dus omzetbelasting moet worden betaald.

Er zijn zeventien lidstaten die al een volledige onlineprocedure aanbieden. Nederland is daar volgens Brussel niet bij. Als het voorstel door de lidstaten en het EU-parlement wordt aangenomen, wordt het ook in Nederland ingevoerd.