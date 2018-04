Chipbedrijven stuwen Nikkei

De Japanse effectenbeurs is donderdag licht hoger gesloten. Positieve vooruitzichten van de halfgeleiderapparatuurmaker Tokyo Electron zorgden voor koerswinsten in de Japanse chipsector. Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste aandelenmarkten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de plus op 22.319,61 punten. Tokyo Electron, een zwaargewicht in de index, klom ruim 8 procent. Het bedrijf voorspelde bij de publicatie van de jaarcijfers een flinke groei van het resultaat over heel het jaar. Andere chipbedrijven als Advantest, Screen Holdings en Sumco kregen er tot 3,6 procent bij.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent in de min onder aanvoering van de banken en technologiebedrijven. De beurs in Shanghai verloor 1 procent en in Sydney, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, daalde de All Ordinaries 0,1 procent.

De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een winst van 1,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 3,2 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. De maker van Galaxy-smartphones boekte voor het vierde kwartaal op rij een recordresultaat.