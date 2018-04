Lufthansa profiteert van val Air Berlin

Lufthansa heeft in de eerste drie maanden van het jaar geprofiteerd van de ondergang van prijsvechter Air Berlin. De Duitse luchtvaartmaatschappij kreeg daardoor te maken met een grotere vraag naar tickets. Ook een vroege Pasen was goed voor de vraag naar vliegtickets.

De operationele winst van Lufthansa steeg met 4 procent naar 26 miljoen euro. Door het verdwijnen van Air Berlin zaten de vliegtuigen van Lufthansa voller en kon de Duitse marktleider hogere prijzen vragen. De omzet kwam uit op 7,6 miljard euro.

Onder de streep was er een verlies van 57 miljoen euro, door onder meer rentebetalingen en wisselkoerseffecten op leningen in dollars. Vorig jaar was dat nog een negatief resultaat van 68 miljoen euro.

Vorige maand waarschuwde Lufthansa al dat 2018 een moeilijker jaar wordt dan 2017, toen voor het derde jaar op rij een recordwinst werd geboekt. Hogere brandstofkosten en weer toenemende concurrentie op de Duitse markt zorgen dit jaar voor een licht lagere winst, herhaalde het bedrijf.