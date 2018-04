PepsiCo schroeft omzet op dankzij snacks

De omzet van de Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo is in het eerste kwartaal gestegen. Daarbij nam de verkoop van snacks toe, terwijl de omzet uit drankjes licht daalde.

De omzet van de maker van bijvoorbeeld Pepsi Cola, Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats steeg met 4 procent tot bijna 12,6 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Er werd ook geprofiteerd van gunstige wisselkoersen. De omzet bij de chips- en zoutjesdivisie klom met 3 procent, maar bij drankjes daalde die met 1 procent. In Noord-Amerika worstelt PepsiCo met de verkoop van frisdrank omdat veel consumenten liever gezondere producten met minder suiker kiezen. Het bedrijf brengt nieuwe producten op de markt om op die trend in te spelen.

Topvrouw Indra Nooyi sprak over het algemeen van solide resultaten, met sterke prestaties in opkomende markten. PepsiCo handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2018. Daarbij zal de vergelijkbare omzetgroei minstens gelijk zijn aan vorig jaar.