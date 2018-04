Sim only of abonnement met smartphone: waar kies je voor?

Het abonnement van je smartphone loopt bijna af. Eigenlijk ben je wel opgelucht, want je vindt dat je te veel betaalt. Dan komt altijd die vraag: ga ik dit keer voor een nieuw abonnement bij eventueel een andere provider met telefoon of kies ik dit keer voor een sim only abonnement. Wij hebben de voor- en nadelen van beide opties op een rijtje gezet.

Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor een sim only abonnement. Als je voorlopig niet toe bent aan een nieuw model smartphone is een simkaart een voordelige keuze. Tegenwoordig maakt de ontwikkeling van de smartphone minder grote stappen en is de kwaliteit veel beter. Dit betekent dat veel mensen na een vaak relatief duur abonnement ervoor kiezen om hun toestel wat langer te gebruiken. Dit kan een argument zijn om over te stappen naar een sim only abonnement.

Sim only abonnementen van goedkope providers kunnen tot tachtig procent goedkoper uitvallen dan een telefoonabonnement met een smartphone. Als je voor sim only kiest, is het zinvol om eerst online prijzen te vergelijken om te kijken wat de beste sim only is.

Maandelijks opzegbaar

Een ander voordeel van een sim only abonnement is dat je niet vastzit aan een contract van bijvoorbeeld twee jaar, zoals dit met abonnementen met een toestel vaak wel het geval is. Een sim only abonnement is maandelijks opzegbaar.

Als het tijd is voor een nieuwe telefoon of als je geen telefoon hebt, is een abonnement met een smartphone een goede keuze. Een nieuwe hippe telefoon kost al snel zeshonderd euro. Als je voor sim only kiest, moet je dit bedrag in één keer ophoesten. Bij een abonnement betaal je maandelijks een bedrag. Als je nog een telefoon hebt liggen, moet die overigens wel simlockvrij zijn. Als dit niet geval is, kan je niet voor sim only kiezen.

Gebruik leentoestel

Het voordeel van een abonnement is dat als je telefoon kapotgaat, je gebruik kunt maken van de extra services die abonnementen met een smartphone bieden. Bij een abonnement kun je een leentoestel gebruiken. Dit is bij sim only niet mogelijk. Bij een abonnement is het internet snel en wordt er gebruik gemaakt van 4G. Met name bij goedkope providers van sim only betaal je extra als je sneller internet wilt. Bel je buiten je belbundel met je sim only abonnement? Dan ben je een stuk duurder uit.

Vergeet tenslotte niet dat als je een smartphone koopt in combinatie met een abonnement je een bkr-registratie krijgt als het toestel duurder is dan 250 euro. Dit kan nadelige gevolgen hebben op de hoogte van je hypotheek. Ben je tot slot op zoek naar het beste alles in 1 pakket voor bellen, internet en (digitale) televisie? Dan is het de moeite waard om abonnementen goed met elkaar te vergelijken, zodat je erachter komt wat de beste keuze is voor jou.