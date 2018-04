Sanoma verbetert winstgevendheid in Nederland

Het Finse mediabedrijf Sanoma, in Nederland eigenaar van onder meer nieuwswebsite Nu.nl en tijdschriften als Libelle en Donald Duck, is het jaar naar eigen zeggen goed begonnen. De winstgevendheid in Nederland ging licht omhoog en de oplagecijfers in zowel Nederland als Finland bleven stabiel.

Het operationele resultaat voor het bedrijfsonderdeel in Nederland kwam uit op 15 miljoen euro, tegen 14 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet liep wel met zo’n 6 procent terug tot 96 miljoen euro. Die daling komt onder meer doordat Sanoma vorig jaar vergelijkingswebsite Kieskeurig.nl heeft verkocht aan het Haarlemse tech-mediahuis Reshift.

Ook werd het belang in de Nederlandse SBS-televisiezenders overgedaan aan Talpa, het mediabedrijf van John de Mol. Dat scheelt eveneens veel omzet, vandaar dat Sanoma zijn gerapporteerde cijfers hiervoor wat heeft aangepast. Zonder die correctie komt de omzet voor Nederland en België meer dan een derde lager uit.

Sanoma is al een tijdje bezig met het herzien van zijn hele mediaportfolio. Zo werden in Nederland eerder al tijdschriften als Playboy, Nieuwe Revu en Panorama verkocht. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de verkoop een aantal Belgische vrouwenbladen. Daarna is de portfolioherziening in dit deel van het bedrijf klaar.

Concernbreed was overigens wel sprake van rode cijfers, maar het verlies was wel heel wat kleiner dan een jaar terug. Er werd nog ruim 5 miljoen euro verlies geleden, waar het een jaar geleden nog om 420 miljoen euro ging. In het eerste kwartaal van 2017 moest Sanoma een flinke afschrijving in de boeken zetten in verband met de verkoop van tv-tak SBS aan Talpa.

Gelet op het bedrijfsresultaat ging het met Sanoma als geheel afgelopen kwartaal wel weer minder, maar dat schrijft het bedrijf vooral toe toe aan een verschuiving van het moment dat partijen op de educatieve markt hun bestellingen doen. Dat gebeurt de laatste jaren steeds vaker in het tweede en vooral ook het derde kwartaal. ,,De winstgevendheid zal hoger zijn in de tweede helft van dit jaar”, aldus topvrouw Susan Duinhoven.