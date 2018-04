Meer winst voor autobouwer Volvo

Het Zweedse autobedrijf Volvo Cars, sinds 2010 in handen van het Chinese Geely, heeft in het eerste kwartaal een hogere winst in de boeken gezet. De autobouwer zag de verkopen in China toenemen en de gang van zaken in de Verenigde Staten toonde herstel.

Die positieve effecten wisten de druk van toenemende ontwikkelings- en marketingskosten meer dan te compenseren. Volvo zag de operationele kwartaalwinst 3,6 procent hoger uitkomen op 3,6 miljard kroon, omgerekend ruim 344 miljoen euro. De omzet dikte met bijna 19 procent aan tot 56,8 miljard kroon.

De Franse automaker Renault heeft in het eerste kwartaal last gehad van de dure euro. Dat zette druk op de opbrengsten, die in de periode januari tot en met maart slechts met 0,2 procent stegen ten opzichte van een jaar eerder tot bijna 13,2 miljard euro. Renault leverde 935.041 wagens af, bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. De verwachtingen voor heel het jaar bleven staan.