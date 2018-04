Frankrijk dringt aan op spoedige ‘digitaks’

Frankrijk blijft pushen om nog dit jaar omzetbelasting in de EU in te voeren voor techreuzen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) is ,,niet dolverliefd’’ op dit voorstel omdat Nederland liever een wereldwijde aanpak ziet om te zorgen dat grote internetbedrijven en digitale platforms eerlijke belasting betalen.

Verscheidene lidstaten zijn tegen snelle besluitvorming over een ‘digitaks’ op EU-niveau. ,,Iedereen is het erover eens dat het huidige belastingsysteem moet worden aangepast aan de digitale economie. De vraag is of een tijdelijke Europese omzetbelasting de juiste oplossing is”, aldus Snel.

De EU-ministers van Financiën bespraken in Sofia maatregelen die een einde moeten maken aan belastingontwijking door online-ondernemingen. Volgens internationale regels betalen multinationals nu belasting over de winst in het land waar ze ‘met steen en mortel’ aanwezig zijn. Techreuzen die in de EU actief zijn, zoals Amazon en Apple, vestigen zich nu in fiscaal aantrekkelijke landen als Ierland en Luxemburg terwijl ze enorme omzetten draaien in andere lidstaten. Die lopen door de vestigingsregel belastinginkomsten mis.

De Europese Commissie presenteerde vorige maart het voorstel om op de lange termijn de winsten te belasten van techreuzen in de landen waar hun gebruikers zitten al zijn de bedrijven daar niet gevestigd. Omdat instemming over deze revolutionaire verandering een zaak van lange adem dreigt te worden, heeft Brussel de kortetermijnoplossing met een omzetbelasting bedacht. Ze vreest dat sommige landen, waaronder Frankrijk, anders op eigen houtje maatregelen treffen en er een lappendeken van regels in de EU ontstaat.