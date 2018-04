Weet jij wat je maandelijks in of dichtbij het meest absorberende deel van je lichaam stopt? Mariah Mansvelt Beck van het tampon- en maandverbandmerk Yoni wist dit lange tijd niet. Ze stond nooit stil bij wat ze gebruikte als ze ongesteld was, totdat ze rond haar dertigste een voorstadium van baarmoederhalskanker bleek te hebben. “Mijn arts adviseerde mij om van synthetische producten over te stappen naar producten van biologisch katoenen om irritaties te voorkomen.”

De loopbaan van Mariah is divers, waarbij mens en welzijn altijd centraal hebben gestaan. “Ik heb een tijd voor Artsen zonder Grenzen gewerkt en heb mensen begeleid in Amsterdam die net buiten de maatschappij vallen. Ik zou nooit voor een bedrijf kunnen werken met alleen maar winst als oogmerk. Toen in 2013 het idee voor Yoni ontstond, heb ik yogales gegeven om mijn huur te kunnen betalen.”

Ze heeft altijd het gevoel gehad dat als er iets is waar je het niet mee eens bent, dat je kan klagen of dat je er iets aan gaat doen. “Toen ik het advies van mijn arts kreeg om producten van biologisch katoen te gaan gebruiken, ben ik op zoek gegaan naar tampons van biologische katoen. Die kon ik alleen in bepaalde speciaalzaken krijgen. Ik moest vaak omfietsen om ze te kopen en buiten de Randstad waren ze niet te krijgen.”

“Er staan geen ingrediënten vermeld op de verpakking”

Samen met vriendin Wendelien Hebly ontstond het idee voor tamponbedrijf Yoni. “We kwamen erachter dat er op de verpakking van tampons en maandverband niet vermeld staat welke ingrediënten erin zitten. Deze producten vallen op Europees niveau onder de regelgeving van algemene producten. Dit betekent dat er geen specifieke regels zijn wat er wel of niet vermeld moet worden op de verpakking, maar ook niet wat er wel of niet in mag zitten.”

In 2014 was B.V. Yoni een feit, waarmee de twee vrouwen niet alleen tampons, maandverband en inlegkruisjes van biologisch katoen verkopen, maar ook een verandering teweeg willen brengen. “Het heeft even geduurd, maar we liggen inmiddels bij zogenaamde ‘reguliere winkels’, zoals Etos en Albert Heijn. Dat niet alleen: we liggen naast de synthetische producten.”

Mariah ziet aan de stijgende verkoop, de groei in het aantal teamleden van vier begin vorig jaar naar inmiddels veertien en aan de reacties van vrouwen dat het bewustzijn toeneemt. “We krijgen van veel vrouwen te horen dat ze minder of geen irritaties meer hebben. Onze producten zijn hypoallergeen en biologisch. Er zijn steeds meer producten van katoen, maar voor ons was biologisch katoen een belangrijke keuze aangezien katoen een van de meest bespoten gewassen ter wereld is.”

Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de impact van reguliere tampons en maandverband op de gezondheid, aldus Mariah, maar de feedback van vrouwen en het beschikbaar maken van een transparante keuze is voor Mariah reden om door te gaan. Haar dochtertje van drie weet inmiddels al wat een tampon is. Als ze in de supermarkt Yoni ziet, zegt ze: ‘Mama’s werk’. Ook de volgende generaties mogen volgens Mariah een keuze hebben.

Lees ook: