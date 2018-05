AB InBev klaagt over tapsystemen Heineken

Bierreus Anheuser-Busch InBev (AB InBev) claimt dat Heineken een aantal Amerikaanse patenten heeft geschonden voor biertapsystemen. Daarover heeft het concern een klacht ingediend bij de International Trade Commission in Washington. Ook is een zaak gestart bij een federale rechtbank in New York.

Het gaat bijvoorbeeld om de Brewlock- en Blade-systemen van Heineken. Die zouden onterecht concurreren met Nova en PureDraught van AB InBev en daarom vindt ’s werelds grootste brouwer met hoofdzetel in het Belgische Leuven dat de Heineken-systemen in de Verenigde Staten in de ban moeten. AB InBev zint daarbij op een schadevergoeding.

Heineken is het evenwel niet eens met de claims en vertrouwt erop de aangespannen zaken te kunnen winnen. Een woordvoerster van Heineken stelde dat de klachten van de grote rivaal alleen maar aantonen hoe goed en vernieuwend de tapsystemen van Heineken wel niet zijn.