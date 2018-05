Gemengd slot op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag gemengd de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kregen weer diverse kwartaalcijfers van bedrijven voor hun kiezen en die vielen niet allemaal in de smaak. Ook zijn de zenuwen weer aan het toenemen in de aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 24.099,05 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2654,80 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 7130,70 punten.

Farmaceuten Pfizer en Merck verloren na het openen van de boeken tot ruim 3 procent. Ook sportmerk Under Armour presenteerde cijfers. Beleggers reageerden eerst erg negatief, maar uiteindelijk won het aandeel toch 1,5 procent. Nabeurs stonden onder meer de cijfers van technologiegigant Apple (plus 2,3 procent) nog op de rol.

Maker van vliegtuigonderdelen KLX zakte verder bijna 9 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door vliegtuigbouwer Boeing voor bijna 4,3 miljard dollar. Geruchten over een deal tussen de twee deden al enige tijd de ronde. Boeing leverde na het nieuws dik 1 procent in.

USG noteerde daarentegen een plus van ruim 4 procent. De bouwmaterialenfabrikant gaat toch in gesprek met zijn Duitse branchegenoot Knauf die het Amerikaanse bedrijf graag wil inlijven. USG wees eerder een bod van zijn Duitse concurrent nog af.

Daarnaast waren de ogen gericht op Facebook (plus 1,1 procent) dat op zijn jaarlijkse conferentie met allerlei onthullingen kwam. Zo onthulde topman Mark Zuckerberg dat er een speciale datingdienst aankomt voor singles op het platform. Beleggers denken dat Facebook een geduchte concurrent kan worden van apps als Tinder. Het moederbedrijf van die dienst Match Group moest op de beurs meer dan een vijfde van zijn waarde inleveren.

Ook opvallend was het koersverlies van 5 procent bij speelgoedmaker Mattel. Grote rivaal Hasbro (min 0,8 procent) heeft volgens kenners een flinke stap gezet door de Power Rangers en nog een reeks andere merken te kopen.

De euro was 1,1993 dollar waard, tegen 1,1998 dollar bij het slot van de beurs in Londen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,7 procent omlaag naar 67,45 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper en werd voor 73,29 dollar per vat verhandeld.