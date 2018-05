Autoverkopen duidelijk in de lift

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is ook in april fors gestegen. Volgens cijfers van brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en RDC werden er vorige maand 34.290 nieuwe personenwagens op kenteken gezet, een stijging met 17,5 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

De best verkochte merken in april waren Volkswagen, Renault, Peugeot, Opel en Ford. Qua modellen was de Volkswagen Polo het populairst, gevolgd door de Renault Clio, de Ford Fiesta, de Peugeot 108 en de Renault Captur.

Sinds begin dit jaar komt de verkoop van nieuwe auto’s op meer dan 169.996 voertuigen. Dat komt neer op een groei van 14,2 procent.