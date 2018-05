‘Amstel Hotel staat in etalage’

Het prestigieuze Amstel Hotel in Amsterdam staat te koop. De huidige Qatarese eigenaar wil van het pand af, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Momenteel is het Amstel Hotel in handen van Qatar Investment Authority. Het staatsfonds heeft afgelopen jaar flink uit de eigen reserves moeten putten om de handelsboycot met buurlanden als Saudi-Arabiƫ en de Verenigde Arabische Emiraten het hoofd te kunnen bieden.

Naast het Amstel Hotel zouden ook hotels in Nice en Frankfurt in de etalage staan. Een definitieve beslissing over de verkoop is nog niet genomen. Momenteel wordt het Amstel Hotel uitgebaat door hotelbedrijf InterContinental Hotels Group (IHG).