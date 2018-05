Meer omzet en orders voor bouwer BAM

Bouwconcern BAM heeft zijn opbrengsten in het eerste kwartaal opgekrikt. Daarnaast is de orderportefeuille van het beursgenoteerde bedrijf met ongeveer een half miljard euro in omvang toegenomen, meldt BAM in een handelsbericht.

Onder meer de grote vraag naar nieuwbouwwoningen hielp de resultaten vooruit. Het totaal aan Nederlandse woningverkopen bedroeg 528, vrijwel allemaal aan particuliere kopers. De markt voor nieuwe huizen bleef wel beperkt door een tekort aan beschikbare locaties.

Ook op het gebied van infra deed BAM goede zaken. Op dat vlak kreeg BAM in consortium onlangs nog een belangrijke nieuwe klus voor het opknappen van de Afsluitdijk. Verder zijn de herontworpen caissons van het nog steeds uitdagende project bij de zeesluis in IJmuiden momenteel in aanbouw. De orderportefeuille van BAM International nam wel af, omdat sommige investeringen in olie- en gasprojecten op zich laten wachten