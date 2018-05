Gemengd beeld op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de gesprekken tussen de handelsdelegaties van de Verenigde Staten en China die donderdag en vrijdag plaatsvinden. Het handelsconflict tussen de beide economische grootmachten zorgde de afgelopen weken voor onrust op de beurzen.

Daarnaast werd nog gereageerd op het besluit van de Amerikaanse centrale bank, die de rente woensdag onveranderd liet. De Federal Reserve wees er wel op dat de inflatie de gewenste 2 procent nadert, maar dat de groei van de economie afvlakt. De handel in Azië verliep verder relatief rustig doordat de belangrijke Japanse beurs gesloten bleef vanwege een nationale feestdag.

In Hongkong leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van 1 procent door stevige verliezen in de financiële sector en bij de technologiebedrijven. Het nieuws dat de Chinese smartphonemaker Xiaomi een aanvraag heeft ingediend voor een beursnotering in Hongkong kon het tij niet keren. Het zal naar verwachting de grootste beursgang zijn van een Chinees technologieconcern in bijna vier jaar tijd.

De beurs in Shanghai klom 0,3 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,8 procent bij, dankzij koerswinsten onder de grondstofbedrijven.