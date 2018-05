ABN AMRO en AF-KLM blikvangers beursweek

Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek weer een reeks bedrijfsresultaten te verwerken. Zo komt op het Damrak ABN AMRO nog met cijfers en in de Verenigde Staten is het de beurt aan winkelgigant Walmart. Verder gaat de aandacht vooral uit naar de jaarvergadering van het door stakingen en onrust aan de top geplaagde Air France-KLM.

Bij de luchtvaartcombinatie treedt topman Jean-Marc Janaillac dinsdag na de jaarvergadering formeel terug als hoogste baas. Beleggers willen graag weten hoe zijn opvolging precies geregeld gaat worden. Daarbij is het belangrijk hoe Air France-KLM het slepende loonconflict met vakbonden in Frankrijk denkt op te lossen.

KLM-baas Pieter Elbers benadrukte zondag in elk geval dat een scheiding voor de zustermaatschappijen KLM en Air France geen optie is. In het tv-programma Buitenhof verdedigde hij de samenwerking van de Nederlandse luchtvaarttrots met Air France, maar kwam tegelijk ook met scherpe opmerkingen richting het stakende personeel in Frankrijk.

ABN AMRO geeft maandag voorbeurs een kijkje in de boeken over het eerste kwartaal. Het financiële concern maakte een onrustige periode door, waarin president-commissaris Olga Zoutendijk onverwachts vertrok en de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek begonnen naar het functioneren van de hele raad van commissarissen.

Verder komt verzekeraar NN Group donderdag met een kwartaalbericht. Andere in Amsterdam genoteerde bedrijven die laten weten hoe het hun de afgelopen periode is vergaan, zijn onder meer telecombedrijf Veon, beursuitbater Euronext en de bouwers Heijmans en Volkerwessels. Buiten de landsgrenzen mogen beleggers de cijfers verwerken van bekende namen als Walmart, Commerzbank, Allianz en Vodafone.

Andere zaken die door de financiële markten nauwlettend in de gaten worden gehouden zijn de gespannen verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China en de Amerikaanse houding ten opzichte van Iran. Op het gebied van macro-economische cijfers zijn onder meer het economisch vertrouwen in Duitsland en de Amerikaanse retailprijzen nog interessant. Daarnaast geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag een eerste raming voor de economische groei in Nederland in het eerste kwartaal.