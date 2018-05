Trump geeft smartphonemaker ZTE tweede kans

De Amerikaanse president Donald Trump wil de Chinese smartphonemaker ZTE toch nog een kans geven. Het bedrijf kreeg in april een handelsverbod van zeven jaar met Amerikaanse bedrijven, als straf omdat ZTE zijn eigen personeel niet genoeg had berispt voor het doorspelen van technologie aan Iran.

Door het verbod zou het voortbestaan van ZTE in gevaar komen, aangezien het bedrijf onder meer processors afneemt van Qualcomm en het besturingssysteem Android van Google. Vooral voor Android zijn niet veel volwaardige alternatieven.

Trump heeft via Twitter laten weten dat hij samen met de Chinese president Xi Jinping werkt aan een manier om ZTE te helpen. De president wees er daarbij op dat er te veel Chinese banen op het spel staan, vandaar dat hij de hand over het hart streek.

De sancties hadden overigens te maken met een eerdere zaak, waarin ZTE heeft toegegeven technologie en goederen aan Iran te hebben doorverkocht. Het bedrijf betaalde in die zaak een forse boete. Ook moest worden opgetreden tegen het personeel dat in de fout was gegaan. Omdat ZTE daar onvoldoende werk van had gemaakt, ging Washington over tot een handelsverbod.