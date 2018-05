‘Nederland kan rol Britten in India overnemen’

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW is blij dat er later deze maand een Nederlandse handelsmissie naar India gaat. Met de dreigende handelsoorlog over staal, de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen de EU en India en de brexit zijn er volgens de ondernemersvoorman tal van redenen waarom het goed is om juist nu met elkaar het gesprek aan te gaan.

,,Groot-Brittannië trekt nu bijvoorbeeld jaarlijks nog meer dan honderd Indiase investeringsprojecten aan”, legt De Boer uit. ,,Het Verenigd Koninkrijk is daarmee voor veel Indiase bedrijven de toegangspoort tot de EU. Na de brexit kunnen wij als geen ander die rol invullen als de markttoegang vanuit het Verenigd Koninkrijk tot de interne markt mogelijk lastiger wordt.”

Nederland moet voor een gezonde economische toekomst meer voet aan de grond krijgen in snelgroeiende markten als India, vindt De Boer. Bij projecten als het schoonmaken van de Ganges of het versterken van de Indiase landbouwsector zou Nederland bovendien veel kunnen betekenen, denkt hij.

Nederland is van 22 tot en met 25 mei met een zware delegatie vertegenwoordigd in India. Onder anderen premier Mark Rutte is van de partij.