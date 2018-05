Hogere CO2-uitstoot in eerste kwartaal

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt vooral omdat huishoudens en de dienstverlening meer gas hebben gebruikt voor verwarming, aldus het statistiekbureau.

Het eerste kwartaal was veel kouder dan een jaar eerder. Vooral februari en maart waren relatief koud. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook de landbouw, industrie, delfstoffenwinning en bouw stootten gezamenlijk meer CO2 uit. Verder blies de transportsector meer vervuilende stoffen de lucht in. De energiesector wist juist minder CO2 uit te stoten. De afname daar komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van steenkool wordt meer CO2 uitgestoten.