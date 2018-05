Detailhandel zet meer om

De detailhandel heeft in maart 1,5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume was bijna 2 procent hoger.

In de foodsector groeide de omzet met ruim 1 procent. De omzetgroei is volledig toe te schrijven aan de supermarkten. De omzet van de speciaalzaken kromp. Ook het verkoopvolume was bij de supermarkten hoger en bij de speciaalzaken lager dan een jaar eerder.

De omzet in de non-foodsector kromp met bijna 1 procent, aldus het statistiekbureau. De winkels in doe-het-zelfartikelen, waaronder ook de keukenwinkels en bouwmarkten, kampten voor de tweede opeenvolgende maand met een omzetverlies. Ook de omzet van de kledingwinkels, de winkels in recreatie-artikelen en de winkels in schoenen en lederwaren was lager dan een jaar eerder.