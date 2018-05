Japanse economie krimpt

De Japanse economie heeft in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2015 een krimp laten zien. De derde economie van de wereld ging in de eerste drie maanden van 2018 met 0,6 procent achteruit op jaarbasis, aldus ramingen van de Japanse overheid.

Economen hadden in doorsnee overigens al wel op een neergang gerekend, met 0,1 procent. In het voorgaande kwartaal groeide de economie van Japan nog met een bijgestelde 0,6 procent. De economie van het land kampte in de afgelopen periode met name van tegenwind door de zwakkere binnenlandse vraag. De buitenlandse handel van Japan zat wel in de lift.

De verwachting van kenners is dat het om een tijdelijke dip gaat voor de Japanse economie. Voor dit lopende kwartaal wordt weer groei verwacht, geholpen door de sterkere Japanse export.