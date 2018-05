EU zoekt handelsstrategie voor Iran-deal

De EU overweegt een nooit eerder gebruikte verordening in te zetten om Europese bedrijven die zowel in Iran als de VS actief zijn te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Met de verordening erkent de EU de sancties niet en kunnen ondernemingen gewoon blijven draaien. Voor eventuele verliezen kunnen ze worden gecompenseerd.

De Europese Commissie heeft het in 1996 bedachte scenario uit de kast gehaald om het nucleaire akkoord met Iran te redden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uit de deal van 2015 teruggetrokken en wil weer sancties instellen. De EU-leiders hebben zich op een top in het Bulgaarse Sofia gebogen over manieren om Europese bedrijven daartegen te beschermen en zijn positief over het ‘blokkadestatuut’. Dat werd indertijd opgesteld toen de VS met sancties dreigden tegen Europese bedrijven die zaken deden met Cuba, Libië en Iran.

De EU is erop gebrand de Iran-deal in stand te houden omdat het volgens de unie de beste garantie biedt op veiligheid in de regio en Europa. Ook andere opties liggen op tafel, zoals voor Iraanse olie in euro’s betalen in plaats van dollars.