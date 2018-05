Licht lagere opening op Wall Street

De beurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de handelsdag begonnen. Onder meer de winkelbranche staat in de schijnwerpers op Wall Street. Amerikaanse beleggers verwerken de kwartaalcijfers van onder meer J.C. Penney en Walmart.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 24.740 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,1 procent, tot 2720 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in op 7387 punten.

Beleggers schrokken erg van de cijfers van winkelketen J.C Penney, die met dik 11 procent onderuit ging. De retailer heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Ook Children’s Place moest het ontgelden, met een min van ruim 6 procent. De keten had afgelopen periode vooral last van het relatief koude weer.

Walmart ging in de in eerste handelsminuten juist 0,5 procent vooruit. De onlineverkoop van de winkelgigant is met ongeveer een derde toegenomen. Dat is een belangrijk gegeven, want het laat zien hoe het supermarktconcern staat ten opzichte van webwinkelreus en grote rivaal Amazon (min 0,2 procent).

Verder gaf techbedrijf Cisco Systems een kijkje in de boeken. De maker van netwerkapparatuur wist wat betreft zijn belangrijke servicedivisie niet aan de verwachtingen te voldoen en zakte ruim 4 procent.