Wall Street doet stap vooruit

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Net als op de financiële markten elders in de wereld reageerden beleggers op Wall Street positief op de pauze in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,2 procent op 25.013,29 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2733,01 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 7394,04 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin heeft gezegd dat de handelsoorlog tussen zijn land en China voorlopig stilligt. De Amerikaanse importheffingen op Chinees staal zijn opgeschort, nadat beide landen vooruitgang hebben geboekt bij de handelsbesprekingen van de afgelopen dagen. Het uitblijven van staalheffingen zette de koersen van bedrijven als AK Steel (min 5,1 procent) en US Steel (min 3,8 procent) onder druk.

Bedrijven die veel zakendoen met China stonden juist op winst. Vliegtuigbouwer Boeing, machineproducent Caterpillar en chipbedrijf Intel wonnen tot 3,6 procent. Ook voor chipproducent Micron Technology waren de wegebbende handelsspanningen goed nieuws. Het bedrijf verhoogde tevens zijn winstverwachtingen voor het lopende boekjaar. Het aandeel won bijna 4 procent.

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) won 1,9 procent. GE heeft een deal gesloten om zijn transportonderdeel met bijvoorbeeld locomotieven te fuseren met de fabrikant van treinen en spoorwegapparatuur Wabtec in een transactie van ruim 11 miljard dollar. Door berichten over een mogelijke dividendverlaging verdampte gedurende de sessie een deel van de eerdere koerswinst.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 72,44 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 79,44 dollar per vat. De olieprijzen werden vooruit geholpen door harde woorden van de VS in de richting van belangrijke olieproducerende landen Venezuela en Iran. De VS kondigden nieuwe sancties aan tegen Venezuela na de herverkiezing van President Nicolás Maduro. Volgens de VS zijn de verkiezingen een schijnvertoning geweest. De Amerikanen zeiden verder de ,,strengste sancties uit de geschiedenis’’ aan Iran op te leggen.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegen 1,1760 bij het slot van de Europese beurzen.