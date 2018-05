Verkoop keukens stijgt

Keukenverkopers deden in het eerste kwartaal goede zaken. Zij verkochten in de eerste drie maanden van dit jaar ruim een tiende meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de brancheorganisatie voor winkeliers in het non-foodsegment INretail.

Met een omzetstijging van 11,6 procent waren keukenverkopers een positieve uitzondering op de rest van de woonbranche. De opbrengsten van de sector als geheel stegen ook, maar met 3,4 procent wel wat minder hard dan in de voorgaande periodes.

Vooral buiten de Randstad stegen de verkoopcijfers van woonwinkels. Zo steeg de omzet in de regio’s oost en zuid met respectievelijk 3,7 en 5,2 procent. Dat de groei in de de Randstad achterblijft, komt omdat door de krapte op de woningmarkt minder mensen verhuizen.