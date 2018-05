Forse winstdaling voor Marks & Spencer

Marks & Spencer (M&S) boekte het afgelopen boekjaar een flink lagere winst dan het jaar daarvoor. De Britse winkelketen zette onder meer geld opzij voor de sluiting van een groot aantal winkels. Daarnaast speelden de beperkte winstmarges voor etenswaren de retailer parten, zo blijkt uit de presentatie van de jaarcijfers.

De winst daalde met bijna driekwart tot circa 29 miljoen pond (33 miljoen euro). Het bedrijf zette voor het sluiten van winkels van 321 miljoen pond opzij. Daarnaast voorziet het in de nabije toekomst nog eens bedrag van 150 miljoen pond kwijt te zijn aan reorganisatielasten. De winst voor belasting en eenmalige posten was met 581 miljoen pond nagenoeg als verwacht, maar was minder dan de 614 miljoen pond van een jaar eerder.

Topman Steve Rowe benadrukte bij de presentatie van de jaarcijfers ,,de noodzaak de basis te herstellen”. Dat wil hij bewerkstelligen door onder meer de kosten te verlagen. Ook de onlineverkoop kan volgens hem beter. ,,Onze capaciteit online loopt achter en onze website is te traag”, aldus Rowe.