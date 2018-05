Online klussers krikken omzet Intergamma op

Klussers weten steeds beter de weg te vinden naar de webshops van Gamma en Karwei. Intergamma, het moederbedrijf van de doe-het-zelfketens, profiteerde het afgelopen jaar van de groei van zijn onlineverkopen met een hogere omzet als gevolg.

Volgens Intergamma maakten steeds meer klanten gebruik van de mogelijkheid om via internet de voorraden in de winkels te checken en om te chatten met winkelmedewerkers over kluskwesties. De onlineverkopen groeiden mede door die service met de helft tot 94 miljoen euro.

De totale omzet steeg ten opzichte van een jaar eerder met 1,4 procent tot 1,7 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 9 procent tot 131 miljoen euro, mede door verbetering van het inkoopkanaal. Intergamma maakte zoals gebruikelijk geen nettowinst bekend.