Samsung moet 539 miljoen betalen aan Apple

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung moet in totaal 539 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan Apple vanwege het schenden van patentrecht bij smartphones. Dat heeft een jury bij een rechtbank in Californië bepaald.

Met de schadevergoeding komt een einde aan een jarenlang slepende vete tussen Samsung en Apple over patenten. Apple klaagde Samsung in 2011 aan omdat de Zuid-Koreanen bepaalde technologie en ontwerpkenmerken van de iPhone-fabrikant zouden hebben gebruikt bij hun eigen telefoons. Dit leidde tot een reeks rechtszaken die wereldwijd werden uitgevochten waaronder het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Overigens was eerder al bepaald dat Samsung bijna 400 miljoen dollar aan Apple moest betalen. Nu wordt dat bedrag dus verhoogd met nog eens 140 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of Samsung in beroep gaat tegen het vonnis. Het bedrijf liet weten alle opties open te houden. Samsung vond zelf dat het slechts 28 miljoen dollar moest betalen aan Apple.