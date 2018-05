Daling olieprijzen houdt aan

Aanhoudende signalen dat Saudi-Arabië en Rusland hun olieproductie weer willen opvoeren, zetten de olieprijzen maandag lager. De prijs voor een vat olie maakte vrijdag ook al een duikeling.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) stond maandag omstreeks 11.00 uur 1,6 procent lager op 66,77 dollar. Brentolie ging 1,3 omlaag, tot 75,43 dollar per vat.

Oliekartel OPEC en andere olieproducenten als Rusland beperken sinds begin vorig jaar de productie van ruwe olie om de prijzen te stuwen. Die beslissing leidde in combinatie met de crisis in Venezuela en dreigende sancties voor Iran onlangs tot de hoogste prijzen in ruim drie jaar. Nu het overschot aan olievoorraden bijna is weggewerkt, zijn de OPEC en Rusland naar verluidt van plan de dagelijkse productie met 1 miljoen vaten op te schroeven.