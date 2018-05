Alliander verkoopt laadpalendochter Allego

Netwerkbedrijf Alliander heeft zijn laadpalendochter Allego verkocht aan de Franse investeerder Meridiam. Het in zes landen actieve Allego, inclusief de ruim 200 medewerkers, gaat per 1 juni in zijn geheel over naar de nieuwe eigenaar. Er worden geen financiële details bekendgemaakt.

Allego werd in 2013 opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. De onderneming is actief in steeds meer Europese landen. Daardoor nemen ook de investeringsrisico’s voor het moederbedrijf, dat in publieke handen is, toe.

De uitdaging zit er er onder meer in dat er oplossingen ontwikkeld moeten worden om te zorgen dat het laden van elektrische auto’s niet leidt tot overbelasting van het elektriciteitsnet. ,,Ik ben erg blij dat wij een nieuwe eigenaar voor Allego hebben gevonden die deze visie onderschrijft”, verklaart Alliander-topvrouw Ingrid Thijssen.