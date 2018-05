Interieurketen CASA maakt stap naar Nederland

CASA, de interieurwinkelketen die 110 Xenos-filialen heeft overgenomen, opent vrijdag zijn eerste winkel in Nederland. Volgens topvrouw Giane van Landuyt zullen consumenten bij het CASA-filiaal in Utrecht echt iets anders aantreffen. CASA is geen Xenos en er is volgens haar ,,absoluut geen enkele gelijkenis” tussen CASA en budgetketen Action.

Die laatste vergelijking wordt vaak gemaakt bij winkelketens, zeker bij ketens die voortkomen uit Blokker Holding. CASA had er zelf ook jaren mee te maken. Daarom werd een paar jaar terug besloten een eigen weg in te slaan. In 2016 maakte CASA zich los van moederbedrijf Blokker Holding en sindsdien rapporteert de directie rechtstreeks aan de familie Blokker.

Onder Van Landuyt is CASA een echte ‘inspiratie- en belevingswinkel’ geworden, zegt ze. Zelf maakt de topvrouw daarom liever een vergelijking met zaken als Sissy-Boy en YAYA. Die richten zich meer op mode, maar bieden ook interieurartikelen aan.

CASA staat helemaal in het teken van interieur. ,,Een tosti-ijzer zal je bij ons niet vinden”, aldus Van Landuyt. Het in de jaren zeventig opgerichte bedrijf heeft in Europa al zo’n 500 winkels, met een jaaromzet van 275 miljoen euro. Van Landuyt denkt via dat schaalvoordeel een verschil te kunnen maken bij de inkoop.

De band met Blokker dateert van 1988, maar van winkels in Nederland was het nooit gekomen. Volgens Van Landuyt keek CASA wel al een tijdje naar Nederland. Toen Blokker Holding de zaken van Xenos wilde verkopen deed zich dus een welkome mogelijkheid voor. ,,Zo’n kans komt maar één keer voorbij.”

Blokker Holding zette vorig jaar een koerswijziging in die gepaard ging met het sluiten van honderden winkels, het schrappen van bijna 2000 banen en het verkopen van winkelbedrijven als Xenos en Intertoys.

CASA koos ervoor om verder te gaan met 110 Xenos-winkels en 1900 medewerkers. Tot eind dit jaar zullen er stapsgewijs vijftig Xenos-filialen in CASA’s worden omgebouwd. Volgend jaar volgen de andere zestig. Er zijn ook nog zo’n zestig Xenos-winkels die CASA niet wilde hebben. Die vallen nu ook direct onder de familie Blokker.