Zalando nu ook actief in Ierland en Tsjechië

Webwinkel Zalando is vanaf deze zomer ook actief in Tsjechië en Ierland. Het is voor het eerst sinds 2013 dat het Duitse bedrijf weer nieuwe markten betreedt. De leveringen in de landen zullen vanuit bestaande logistieke faciliteiten gedaan worden.

Financiële details over de uitbreiding gaf Zalando niet. Het bedrijf sprak van 15,4 miljoen potentiële nieuwe klanten. Zalando was al in vijftien Europese landen actief, waaronder Nederland.

Verder maakte het bedrijf bekend dat de samenwerking met kledingketen H&M wordt geïntensiveerd. Kleding van het merk Monki van de Zweedse keten wordt nu via Zalando verkrijgbaar. Dat betekent dat er na Weekday en Cheap Monday nu drie H&M-merken via Zalando te koop zijn.