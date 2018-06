Weer omzetgroei voor detailhandel

De omzet in de detailhandel is in de eerste drie maanden van dit jaar weer toegenomen. Het is al het zeventiende kwartaal op rij dat er meer wordt uitgegeven in winkels, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel nam bij winkeliers het vertrouwen flink af.

De omzet groeide met 2,7 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. De hoeveelheid verkochte producten ging met 2,3 procent omhoog. De omzet van webwinkels groeide met 21,7 procent.

In de foodsector namen de supermarkten alle omzetgroei voor hun rekening (plus 2,5 procent). Bij speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijters werd juist 2,2 procent minder besteed.

In de non-foodsector deden meubelwinkels (plus 4,8 procent) en drogisterijen (plus 4 procent) goede zaken. Met name speelgoedwinkels en verkopers van schoenen en lederwaren hadden het zwaar, met omzetdalingen van respectievelijk 13 en 9,2 procent.

Het vertrouwen van ondernemers daalde van 14,8 naar 2,4, waarbij een waarde boven de nul een positief vertrouwen aangeeft. De scherpe daling wordt volgens het CBS veroorzaakt door lagere omzetverwachtingen en gerealiseerde omzet. Ook hebben winkeliers een slechter oordeel over de voorraadposities.