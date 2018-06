Bescheiden minnen op beurzen Europa

De Europese beurzen lieten vrijdag kleine verliezen zien. Beleggers keken vooral uit naar de G7-top die vrijdag in Canada begint, en de belangrijke beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week. Chipfondsen stonden onder druk door berichten dat Apple zijn toeleveranciers heeft gewaarschuwd voor flink minder orders.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 560,03 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 800,24 punten. De beurs in Parijs was vlak, Londen en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in.

Apple heeft volgens zakenkrant Nikkei tegen zijn toeleveranciers gezegd dat de orders in de tweede helft van dit jaar met 20 procent zullen dalen, vanwege een zwakker dan verwachte verkoop van iPhones. Chipmachinefabrikant ASML ging 09 procent omlaag op het Damrak en chiptoeleveranciers Besi en ASMI zakten tot 2,8 procent. In Frankfurt ging Dialog Semiconductor 4 procent onderuit en in Parijs daalde STMicroelectronics 0,9 procent.

Altice ging aan kop in de AEX met een winst van 3,2 procent. Volgens de krant Le Figaro heeft het Franse telecomconcern Bouygues Telecom in april een poging gedaan om SFR over te nemen van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler met een min van 2,5 procent.

In de MidKap voerde Takeaway de stijgers aan met een plus van 2,8 procent. Topman Jitse Groen zei tegen persbureau Bloomberg dat de maaltijdbezorger alleen kan overleven door te groeien. Een samensmelting met concurrent Delivery Hero ligt echter niet meer voor de hand.

Air France-KLM was een van de grote verliezers in de MidKap met een min van 2,3 procent. De passagiersgroei bij KLM is in mei flink afgezwakt. Bij zusterbedrijf Air France, dat begin mei nog kampte met stakingen, werden daarnaast minder mensen vervoerd dan een jaar eerder. Verder ging de graadmeter voor de ticketprijzen bij het luchtvaartconcern licht omlaag.

In Frankfurt ging de aandacht uit naar de banken. Deutsche Bank (min 0,7 procent) heeft volgens Bloomberg met grote aandeelhouders van concurrent Commerzbank (min 1,6 procent) gesproken over een fusie. Er vinden momenteel echter geen gesprekken plaats.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1825 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent in prijs tot 65,62 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 76,57 dollar per vat.