Hogere straf voor frauderende oud-SNS-topman

Oud-topman Buck G. van SNS Property Finance, de voormalige vastgoedbank van SNS Reaal, heeft in hoger beroep een twee keer zo lange straf gekregen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde G. woensdag tot 24 maanden cel. Eerder had G. 12 maanden celstraf gekregen.

Het gerechtshof oordeelde dat G. schuldig is aan omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en leidinggeven aan een criminele organisatie, blijkt uit de uitspraak die als eerste door het Financieele Dagblad werd opgemerkt. Van oplichting en deelname aan een criminele organisatie werd hij vrijgesproken.

De fraudezaak bij Propery Finance kwam eind 2012 aan het licht nadat het al enige tijd erg slecht was gegaan met de vastgoedtak van SNS. G. moest de onderneming als interim-bestuurder uit het slot trekken. Zowel G. als het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan tegen de eerder veroordeling van G.