Kleine plusjes op Wall Street na G7-weekend

De aandelenmarkten in New York zijn maandag op de eerste dag van een drukke beursweek met kleine plusjes gesloten. De mislukte G7-top in Canada maakte ook in de Verenigde Staten weinig indruk op beleggers. Die keken vooral uit naar wat deze week verder nog zal brengen. Zo vindt dinsdag de topontmoeting van Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plaats in Singapore en worden er rentebesluiten genomen in de Verenigde Staten en in de Europese Unie.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 25.322,31 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2781,98 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog naar 7659,93 punten.

De Federal Reserve komt woensdag met zijn rentebesluit. De algemene verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhoogt. Fed-president Jerome Powell geeft een toelichting, waarbij vooral wordt gekeken naar aanwijzingen voor het toekomstige beleid. De Europese Centrale bank (ECB) heeft donderdag een beleidsvergadering.

De G7 liep afgelopen weekend uit op een sof, maar tot oplopende handelsspanningen op de beurzen leidde dat niet. De Amerikaanse president Donald Trump schaarde zich niet achter de gemeenschappelijke slotverklaring die aan het einde van de G7-top werd samengesteld.

Bij de bedrijven gaf overnamenieuws de handel wat richting. Zo steeg de beursgenoteerde investeringsmaatschappij KKR 1,2 procent. KKR heeft overeenstemming bereikt over de overname van medisch dienstverlener Envision Healthcare ter waarde van 9,9 miljard dollar inclusief schuld, een van de grootste overnames door een durfkapitalist van de afgelopen jaren. Envision steeg 2,3 procent.

Verder steeg bouwmaterialenfabrikant USG 3,9 procent. De Duitse branchegenoot Knauf telt 7 miljard dollar voor USG neer.

De handel in maker van medische apparatuur Boston Scientific werd even stilgelegd nadat het aandeel 17 procent omhoog gingen na overnameberichten. Branchegenoot Stryker, waarin de handel ook tijdelijk werd gestaakt, werkt volgens The Wall Street Journal aan een overname. Boston Scientific sloot 7,4 procent hoger en Stryker verloor 5,1 procent.

De euro was 1,1784 dollar waard, tegen 1,1801 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 66,05 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent tot 76,36 dollar per vat.