Groei voor DELA op verzekeringsmarkt

Uitvaartcoöperatie DELA heeft in 2017 verdere groei laten zien in de markt voor uitvaart- en levensverzekeringen. De premie-inkomsten stegen met bijna 9 procent naar 435 miljoen euro.

Daarmee was sprake van een vrijwel vergelijkbare groei van de premie-inkomsten als in 2016. De nettowinst steeg van 137 miljoen euro naar 235 miljoen euro, vooral te danken aan koersstijgingen op beleggingen. DELA vierde in 2017 zijn tachtigjarig bestaan.

Al eerder meldde het bedrijf dat het zijn vleugels uitslaat in Europa. DELA heeft de Duitse markt betreden en ziet mogelijkheden in Spanje en Frankrijk. In Nederland loopt het aantal mensen met een uitvaartverzekering terug. De coöperatie is al langer actief in België en verwacht dit jaar de grens van 4 miljoen verzekerden te gaan passeren.