Ondernemingsraad: angstcultuur bij Eneco

Er is een angstcultuur ontstaan in de top van Eneco, waaraan de raad van commissarissen debet is. Dat stelde de ondernemingsraad van het energiebedrijf in een zaak voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Inzet is het vertrek van drie commissarissen.

Volgens de ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen bij het vertrek van topman Jeroen de Haas onzorgvuldig gehandeld en de wet overtreden. Zo werd de ondernemingsraad pas om advies gevraagd toen er al een kandidaat-opvolger was en werden ook andere adviestrajecten overhaast doorlopen.

Eneco betoogt dat sommige trajecten heel goed tegelijkertijd konden worden doorlopen. Volgens het bedrijf is er dan ook geen reden om de commissarissen weg te sturen.

Er is al enige tijd onrust rond Eneco rond de voorgenomen verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. De gemeentes die de aandelen in handen hebben, willen die van de hand doen. Momenteel wordt gekeken op wat voor manier dat moet gebeuren.