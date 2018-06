‘Siemens bekijkt verkoop gasturbines’

Het Duitse technologie- en industrieconcern Siemens overweegt een verkoop van zijn activiteiten op het gebied van gasturbines. Volgens ingewijden rond de zaak tegen persbureau Bloomberg worden alle opties bekeken voor die activiteiten. Bij een vestiging van Siemens in Hengelo worden gasturbines gebouwd.

Siemens is bezig duizenden banen te schrappen bij zijn energiedivisie met onder meer gasturbines vanwege de moeizame marktomstandigheden. De vraag naar gasturbines staat sterk onder druk omdat steeds meer energie wordt opgewekt met wind en zon. Siemens heeft nog geen definitief besluit genomen over de gasturbine-activiteiten en kan ook besluiten om deze te behouden, aldus de bronnen.

In december kondigde Siemens aan de fabriek in Hengelo op termijn te willen sluiten, waardoor zeshonderd banen op de tocht staan. Een overname van de fabriek of delen daarvan kan mogelijk een uitweg betekenen voor de medewerkers die hun baan dreigen te verliezen.