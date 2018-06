AFM twijfelt aan niveau bij cryptobedrijven

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in cryptomunten wel allemaal kunnen voldoen aan de vergunningeisen. Volgens de toezichthouder is er de laatste tijd veel interesse bij bedrijven om iets met crypto’s als de bitcoin te gaan doen, maar weten ondernemers vaak niet waar ze aan beginnen.

Het gaat om een waarschuwing richting nieuwkomers en bedrijven die nu nog geen vergunning hebben, bijvoorbeeld omdat ze wat betreft activiteiten nog erg klein zijn of omdat ze om een andere reden een vrijstelling hebben en nog niet onder het toezicht vallen. De AFM vreest dat zij door de mand kunnen vallen als ze opeens toch aan de vergunningeisen moeten voldoen.

De eisen zijn erg streng omdat er veel risico’s kleven aan de cryptohandel, legt een woordvoerster uit. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een cryptobedrijf de waarde van de eigen beleggingen kan vaststellen. Dat is echter erg ingewikkeld, aangezien de koers van munten als de bitcoin, de ethereum en de ripple erg schommelt.