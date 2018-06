Kamer wil herbevestiging afspraken over KLM

De Tweede Kamer zou graag zien dat bestaande afspraken met Air France-KLM over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de luchtvaartgroep worden herbevestigd. Een ruime meerderheid van VVD, PVV, CDA, D66 en PvdA roept minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op daar haar best voor te gaan doen.

Air France-KLM beloofde drie jaar geleden af te zien van verdere centralisatie. Er worden geen banen of vluchten overgeheveld van Nederland naar Frankrijk en KLM blijft het beheer voeren over de eigen kas. Van Nieuwenhuizen zei overigens niet de indruk te hebben dat het huidige bestuur daaraan wil tornen. Anders zou ze naar eigen zeggen ,,de eerste de beste trein” naar Parijs nemen.

Maar op aandringen van de Kamer wil Van Nieuwenhuizen de kwestie nog wel een keer aankaarten in Parijs. Ze benadrukte wel dat de mogelijkheden om invloed uit te oefenen beperkt zijn. ,,Ik heb niet echt een machtsmiddel of instrument om iets af te dwingen”, zei de minister. ,,Het zal echt van argumenten moeten komen.”

Air France-KLM verkeert in een crisis door een aanhoudend conflict met de Franse vakbonden, die meer loonsverhoging eisen dan het bedrijf bereid is te bieden. Vorige maand stapte topman Jean-Marc Janaillac op nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

Stakingen bij Air France hebben de afgelopen maanden honderden miljoenen euro’s gekost. Hoewel de top van het moederconcern steeds heeft benadrukt dat KLM daar niet rechtstreeks voor mag opdraaien, vindt de Kamer het toch raadzaam afspraken over het kasgeld van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog eens extra vast te leggen.