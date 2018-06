Europese deal over duurzame energie

In 2030 moet 32 procent van de in de EU opgewekte energie duurzaam zijn. Het gebruik van palmolie voor biobrandstof gaat verdwijnen. Voor huishoudens wordt het makkelijker zelf energie op te wekken.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben daar een politiek akkoord over bereikt. Het parlement was vertrokken met 35 procent als uitgangspunt en de EU-landen 27 procent. Ze troffen elkaar in het midden.

,,Een compromis waar ik mee kan leven’’, zegt Bas Eickhout (GroenLinks), die onderhandelde namens het parlement. ,, De einduitkomst geeft een duidelijk signaal aan de energiesector, investeerders weten welke kant de EU opgaat.”

EU-klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete spreekt van een ambitieus akkoord. Milieudefensie is blij dat palmolie als biobrandstof vanaf 2023 wordt uitgefaseerd. ,,Dit is een overwinning voor miljoenen mensen in Indonesië, Maleisië, Afrika en Latijns-Amerika, die voor hun voedsel en inkomsten afhankelijk zijn van het regenwoud.”