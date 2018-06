Openingsverlies voor Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het rood. Beleggers verwerkten de renteverhoging in de Verenigde Staten en keken uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 561,02 punten. De MidKap zakte 0,6 procent, tot 800,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.

Bijna alle hoofdfondsen op het Damrak gingen omlaag. Op de lokale markt klom Adyen 2 procent tot 464 euro. Het fintechbedrijf beleefde woensdag een spetterende eerste handelsdag. De aandelen waren zo in trek dat de beurskoers meteen bijna verdubbelde. De stukken ging voor een introductieprijs van 240 euro naar de beurs.