Handel met Britten levert 22,7 miljard op

De Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk was vorig jaar goed 22,7 miljard euro, exclusief wederuitvoer. Dat komt neer op 3,1 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product. In de twee jaar ervoor was dat nog 3,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groot-Brittanniƫ is na Duitsland de belangrijkste exportbestemming voor Nederland. Ruim 45 procent van de exportverdiensten komt door goederen van Nederlandse makelij en 42 procent van diensten. De rest is doorvoer van spullen uit andere landen.

De groothandel en handelsbemiddeling verdienden met 314 miljoen euro het meest aan de uitvoer naar Groot-Brittanniƫ. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De export van aardolie en aardgas zakte daarentegen juist met een derde.

De export naar Groot-Brittanniƫ was in 2016 goed voor 218.000 banen. Het gaat met name om banen in de zakelijke dienstverlening, zoals bij uitzendbureaus.