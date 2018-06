Handelsvete drukt op beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs gaf maandag opnieuw terrein prijs. Ook de andere Europese beurzen zakten verder weg na de stevige verliezen van voor het weekeinde. De escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef de markten in de greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 559,56 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 797,75 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden 0,6 procent in. Londen zakte 0,1 procent.

PostNL zette de opmars voort en leidde de MidKap met een winst van ruim 6 procent. Het postbedrijf dikte vrijdag al bijna 7 procent aan op het nieuws dat het kabinet de overheidsbemoeienis op de postsector wil afbouwen door meer concurrentie en consolidatie op de postmarkt mogelijk te maken. Chipbedrijf ASMI sloot de rij met een min van 2 procent.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak stond chipmachinemaker ASML onderaan met een verlies van 1,5 procent. Altice Europe behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 0,7 procent. Het kabel- en telecomconcern ziet af van de overname van de Portugese omroep Media Capital van het Spaanse mediabedrijf Prisa na tegenwind van de Portugese toezichthouder.

AkzoNobel daalde 0,7 procent. Het verfconcern neemt de Roemeense maker van verf, lijm en specie Fabryo over. Daarmee wordt het bedrijf naar eigen zeggen in één klap de grootste speler op de snel groeiende verfmarkt in Roemenië. Heineken zakte 0,8 procent. De brouwer steekt 50 miljoen euro in zijn kroegen in het Verenigd Koninkrijk. De investering levert circa duizend nieuwe banen op.

In Londen won Virgin Money ruim 1 procent. De Britse bank CYBG koopt zijn concurrent voor omgerekend bijna 2 miljard euro. Norwegian Air klom meer dan 10 procent in Oslo. De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa voert gesprekken over een deal met zijn Noorse branchegenoot.

De olieprijzen stonden onder druk vanwege de dreiging van China om importtarieven op Amerikaanse olie te heffen. Ook vergadert oliekartel OPEC vrijdag over een mogelijke verhoging van de productie. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 64,06 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 73,20 dollar per vat.

De euro was 1,1572 dollar waard, tegen 1,1625 dollar op vrijdag.