Woningverkopen in mei weer gedaald

De daling van het aantal woningverkopen zet onverminderd door. Volgens het Kadaster werden in mei 18.237 woningen verkocht, 9 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De terugloop van het aantal woningverkopen is sinds begin dit jaar aan de gang door een krimpend aanbod.

De grootste terugloop vond plaats bij de verkoop van appartementen, die 13 procent minder vaak van eigenaar wisselden. De daling in de verkoop van hoekwoningen was met 4 procent het laagst.

In de eerste vijf maanden van 2018 liep het aantal huizenverkopen met 6,5 procent terug ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij slinkt het aantal transacties in de vier grootste steden van Nederland sneller dan in de rest van het land. Na het aantrekken van de huizenmarkt steeg het aantal verkopen in ‘de grote vier’ juist harder dan elders.