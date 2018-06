PostNL vervolgt opmars op Damrak

PostNL was maandag de sterkste stijger bij de grote bedrijven op het Damrak. Het aandeel van het postbedrijf zette daarmee de opmars van voor het weekend voort. Het sentiment op de Europese beurzen was overwegend negatief. Beleggers reageerden op de oplopende handelsspanningen tussen economische grootmachten China en de Verenigde Staten.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een min van 0,4 procent op 559,68 punten. De MidKap, met daarin PostNL, steeg 0,2 procent tot 800,97 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 1,4 procent in. Londen sloot nagenoeg vlak.

PostNL was met een plus van 7,1 procent veruit de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen. Het aandeel won vrijdag al bijna 7 procent. Het kabinet liet weten meer ruimte te geven voor samenwerking tussen postbedrijven. Dat opent volgens analisten van KBC Securities de weg naar consolidatie van de postmarkt, een wens die PostNL en zijn grootste concurrent Sandd openlijk koesteren.

Bij de hoofdfondsen was bierbrouwer Heineken de grootste verliezer met een verlies van 2,1 procent. De brouwer maakte bekend 50 miljoen euro te steken in zijn kroegen in het Verenigd Koninkrijk. Shell was de sterkste stijger van het kleine clubje AEX-fondsen dat in het groen sloot. Het olie- en gasconcern won 1,1 procent.

Altice Europe verloor 0,7 procent. Het kabel- en telecomconcern ziet af van de overname van de Portugese omroep Media Capital na tegenwind van de toezichthouder. Verfconcern AkzoNobel daalde 1,1 procent na overname van de Roemeense branchegenoot Fabryo.

Audi zakte 2,7 procent in Frankfurt. Topman Rupert Stadler van het Duitse automerk is gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. De Nederlander Bram Schot, die al bestuurder is bij de automaker, wordt genoemd als mogelijke opvolger. Moederconcern Volkswagen verloor 3,1 procent.

In Londen daalde Virgin Money 2,2 procent. Miljardair Richard Branson verkoopt de door hem opgerichte bank aan concurrent CYBG voor omgerekend bijna 2 miljard euro. Norwegian Air klom 10 procent in Oslo. De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa voert gesprekken die zouden kunnen leiden tot een overname van zijn Noorse branchegenoot.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 65,35 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 74,62 dollar per vat. De euro was 1,1608 dollar waard, tegen 1,1625 dollar op vrijdag.